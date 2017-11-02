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Министр обороны Канады надел вышиванку и сделал заявление на украинском языке
02.11.2017 12:05

Министр обороны Канады надел вышиванку и сделал заявление на украинском языке

Министр национальной обороны Канады Хардж Саджан в соцести Twitter разместил запись по случаю "Украинская дня", так как в парламенте страны он оделся в украинскую вышиванку.

"На Парламентском холме" Украинский день "! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных сил Украины. Слава Украине!" - написал Саджан на украинском языке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитый своим веселым подходом к жизни премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в День всех святых (Хеллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка.

Сообщают, что правительство было приятно поражено героическим образом премьера, поскольку на встрече с Владимиром Гройсманом он уже был в костюме.

Ранее сообщалось, что Секретариат Кабинета министров Украины и канадское агентство Agriteam заключили соглашение, которое позволит подготовить как минимум тысячу новых украинских государственных служащих по новым стандартам. Об этом заявил советник премьер-министра Украины Сергей Попик.

Теги материала: Канада, министр, вышиванка, пост
Новости СМИ2
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