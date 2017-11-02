Джастин Трюдо встретился с Владимиром Гройсманом в костюме супермена

MIGnews.com.ua

Знаменитый своим веселым подходом к жизни премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в День всех святых (Хеллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка, передает CNN.

Сообщается, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в образе сверхчеловека Кларка Кента. Сообщают, что правительство было приятно поражено героическим образом премьера, поскольку на встрече с Владимиром Гройсманом он уже был в костюме.

Кроме того, Трюдо пожелал всем счастливого Хеллоуина в своем Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 30 октября, в США ребенку вместо конфет в пакет положили наркотики.

Стоит отметить, что инцидент произошел в индейской резервации Меномини, которая расположена в штате Висконсин.