Дональд Трамп хочет смертной казни для виновного в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что террорист Сайфулло Саипов, расстрелявший людей на Манхэттене, должен получить смертный приговор.
"Нью-йоркский террорист с радостью просил повесить флаг "Исламского государства" в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил 12. Он должен получить смертный приговор", - заявил Трамп.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
Также известно, что Дональд Трамп раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, предоставляющую право получить статус постоянного жителя США. Таким образом глава американского государства отреагировал на теракт в Нью-Йорке, совершенный выходцем из Узбекистана, приехавшем в Америку как-раз по грин-карте.