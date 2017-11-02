Дональд Трамп хочет смертной казни для виновного в теракте в Нью-Йорке

MIGnews.com.ua

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что террорист Сайфулло Саипов, расстрелявший людей на Манхэттене, должен получить смертный приговор.

"Нью-йоркский террорист с радостью просил повесить флаг "Исламского государства" в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил 12. Он должен получить смертный приговор", - заявил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке , в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.