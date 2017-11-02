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Дональд Трамп хочет смертной казни для виновного в теракте в Нью-Йорке
02.11.2017 10:21

Дональд Трамп хочет смертной казни для виновного в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что террорист Сайфулло Саипов, расстрелявший людей на Манхэттене, должен получить смертный приговор.

"Нью-йоркский террорист с радостью просил повесить флаг "Исламского государства" в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил 12. Он должен получить смертный приговор", - заявил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Также известно, что Дональд Трамп раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, предоставляющую право получить статус постоянного жителя США. Таким образом глава американского государства отреагировал на теракт в Нью-Йорке, совершенный выходцем из Узбекистана, приехавшем в Америку как-раз по грин-карте.

Теги материала: теракт, Нью-Йорк, Дональд Трамп, смертная казнь
Новости СМИ2
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