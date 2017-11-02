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Российские хакеры пытались взломать 545 аккаунтов украинских политиков
02.11.2017 08:59

Российские хакеры пытались взломать 545 аккаунтов украинских политиков

Хакеры из российской группы Fancy Bear пытались взломать электронную почту и аккаунты ряда украинских политиков, передает The Associated Press со ссылкой на полученный список целей для хакерских атак.

Согласно информации издания, хакеры из Fancy Bear попытались взломать не менее 545 аккаунтов украинских политиков, в том числе президента Петра Порошенко и его сына Алексея.

Также, хакеры пытались получить доступ к аккаунтам полдюжины нынешних и бывших министров, в частности главы МВД Арсена Авакова, и до двух десятков нынешних и бывших народных депутатов, в том числе Сергея Лещенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вирусом-шифровальщиком BadRabbit были атакованы объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

Теги материала: хакеры, атака, Украина, Россия
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