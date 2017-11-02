Российские хакеры пытались взломать 545 аккаунтов украинских политиков

MIGnews.com.ua

Хакеры из российской группы Fancy Bear пытались взломать электронную почту и аккаунты ряда украинских политиков, передает The Associated Press со ссылкой на полученный список целей для хакерских атак.

Согласно информации издания, хакеры из Fancy Bear попытались взломать не менее 545 аккаунтов украинских политиков, в том числе президента Петра Порошенко и его сына Алексея.

Также, хакеры пытались получить доступ к аккаунтам полдюжины нынешних и бывших министров, в частности главы МВД Арсена Авакова, и до двух десятков нынешних и бывших народных депутатов, в том числе Сергея Лещенко.