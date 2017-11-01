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ЮНИСЕФ: В мире каждые семь минут от насилия погибает ребенок
01.11.2017 20:50

ЮНИСЕФ: В мире каждые семь минут от насилия погибает ребенок

В среду, 1 ноября, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал доклад, в котором сообщается, что в мире каждые семь минут погибает от насилия подросток, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что только в 2015 году насилие забрало жизни около 82 тыс. подростков во всем мире. Наиболее уязвимы люди в возрасте от 15 до 19 лет, они умирают от насилия в три раза чаще, чем дети 10-14 лет.

Известно, что чаще всего смерть подростка является результатом межличностных конфликтов, а не коллективного насилия. В 2015 году двое из трех подростков погибли от убийств, остальные - в результате конфликтов.

Также известно, что Украина попала в топ-5 стран по количеству подростков, которые признались в том, что издевались над другими в школе.

Согласно последним данным, в течение прошлого года 9 млн девочек в возрасте от 15 до 19 лет вынуждены были вступать в половую связь или подвергались другим сексуальным действиям.

В 20 странах около 9 из 10 девочек-подростков заявили о том, что их принуждали к сексу и впервые это произошло в подростковом возрасте.

В 2015 году насилие забрало жизни около 82 тысяч подростков во всем мире.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показали, что в мире более 2,7 млн детей живут в интернатах, детских домах и аналогичных учреждениях.

Теги материала: ЮНИСЕФ, смерть, дети, подросток
Новости СМИ2
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