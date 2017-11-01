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Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней
01.11.2017 17:22

Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней

Знаменитого голливудского актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке, передает The Guardian.

Известно, что неподобающее поведение кинематографист якобы проявил во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" в 1985 году.

Подробности этого инцидента сообщила писательница Анна Грэм Хантер, которая в 17-летнем возрасте работала на съемках фильма.

Согласно заявлению девушки, Хоффман с ней открыто флиртовал, говорил на сексуальные темы, а также пытался приставать.

В то же время Дастин Хоффман заявил, что уважает женщин и ощущает вину за то, что его поведение заставило Хантер чувствовать себя "некомфортно".

"Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь", - отметил актер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Москвы у здания посольства США пять девушек разделись в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах.

Теги материала: актер, Голливуд, обвинение, насилие
Новости СМИ2
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