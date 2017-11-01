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У посольства США в Москве шесть обнаженных девушек устроили акцию в поддержку Вайнштейна
01.11.2017 16:33

У посольства США в Москве шесть обнаженных девушек устроили акцию в поддержку Вайнштейна

В среду, 1 ноября, в центре Москвы у здания посольства США пять девушек разделись в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах. Фотографии акции в инстаграмвыложила одна из участниц, передает Газета.ru.

Девушки держали в руках плакаты "Руки прочь от Харви", "Я люблю Харви".

"Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера Властелина Колец, которого гнобят за то, что он мужик. Россия, Беларусь, Казахстан и Украина с тобой!" - написала активистка.

Известно, что участниц акции задержали сотрудники полиции, их дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.

Напомним, Вайнштейн был исключен из киноакадемии в октябре, через неделю после публикации в The New York Times статьи о неподобающем поведении продюсера. Этот материал положил начало громкому скандалу о домогательствах в Голливуде.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США шесть женщин обвинили режиссера и продюсера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и недостойном поведении.

 

 

Теги материала: Москва, посольство, акция, режиссер
Новости СМИ2
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