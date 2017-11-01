Секс-скандал в США: режиссера фильмов "Час пик" и "Красный дракон" обвинили в домогательствах

В США шесть женщин обвинили режиссера и продюсера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и недостойном поведении, сообщает Los Angeles Times.
Рэтнер известен по фильмам "Час пик", "Люди Икс: Последняя битва", "Красный Дракон".
Известно, что с обвинениями в адрес режиссера выступили, в частности, актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун.
По их словам, инциденты происходили в частных домах, на съемочных площадках или на отраслевых мероприятиях.
Рэтнер через своего адвоката Мартина Сингера отрицает обвинения. Пять бывших помощников кинематографиста, со своей стороны, сказали, что не видели недостойного поведения своего экс-начальника.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известного американского актера Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" после того, как он был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Рэппом.