В США могут ужесточить выдачу грин-карт после теракта в Нью-Йорке

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, предоставляющую право получить статус постоянного жителя США. Таким образом глава американского государства отреагировал на теракт в Нью-Йорке, совершенный выходцем из Узбекистана, приехавшем в Америку как-раз по грин-карте.

"Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии, который поддерживает проведение лотереи, - ред.). Я хочу реальных заслуг", - отметил Трамп в своем Twitter-аккаунте.

При этом он подчеркнул: "Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными".