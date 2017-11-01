В США могут ужесточить выдачу грин-карт после теракта в Нью-Йорке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Диверсификационную лотерею - программу розыгрыша грин-карт, предоставляющую право получить статус постоянного жителя США. Таким образом глава американского государства отреагировал на теракт в Нью-Йорке, совершенный выходцем из Узбекистана, приехавшем в Америку как-раз по грин-карте.
"Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии, который поддерживает проведение лотереи, - ред.). Я хочу реальных заслуг", - отметил Трамп в своем Twitter-аккаунте.
При этом он подчеркнул: "Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Позже стало известно, что совершивший теракт мужчина был водителем сервиса такси Uber.