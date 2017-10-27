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Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости
27.10.2017 17:24

Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости

Власти Испании обязательно восстановят законность в Каталонии. Таким образом испанский премьер-министр Мариано Рахой прокомментировал решение парламента Каталонии о независимости, пишет РБК-Украина.

"Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие. Правовое государство восстановит законность в Каталонии", - написал Рахой в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Мариано Рахой призвал Сенат Испании ограничить автономию Каталонии.

Центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

 

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, премьер-министр
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