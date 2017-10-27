Каталония объявила о независимости от Испании

MIGnews.com.ua

Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, пишет El Pais .

По полученным данным, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

Стоит отметить, что представители оппозиционных партий не принимали участия в голосовании.

Напомним, центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции , позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.