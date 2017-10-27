Пентагон: КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой

MIGnews.com.ua

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис счиает, что Северная Корея создает ядерный арсенал для того, чтобы угрожать другим катастрофой, пишет Agence France-Presse .

"КНДР - репрессивный режим, который сковывает свой народ, лишая его свободы, благосостояния и человеческого достоинства в поисках ядерного оружия и средств его доставки, чтобы угрожать другим катастрофой", - заявил американский министр.

При этом он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа хочет решить конфликт с КНДР дипломатическим путем. Однако Мэттис утверждает, что в случае необходимости Америка готова принять военные меры, если КНДР будет продолжать разработку ракет с ядерной боеголовкой, которые потенциально могут поразить США.