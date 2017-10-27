Главная - Мир
ФБР передаст Конгрессу США документы о связях Трампа с Россией
27.10.2017 11:37

ФБР передаст Конгрессу США документы о связях Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований США передаст Конгрессу документы, в которых есть сведения о связях президента Дональда Трампа с Россией, пишет Deutsche Welle.

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, в ФБР направили соответствующий запрос.

"ФБР связалось с нами вчера вечером. Оно уведомило нас, что выполнит наш запрос и предоставит запрошенные Конгрессом документы к следующей неделе. Мы надеемся, что ФБР выполнит свое обещание", - заявил Райан.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США в ходе выборов в 2016 году, уверена, что окружение главы американского государства Дональда Трамп помогло Российской Федерации вмешаться в выборы, а российский президент Владимир Путин хотел ее поражения.

Теги материала: США, ФБР, Конгресс, документы, Дональд Трамп, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3

[12] всего оценили 3

Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Пентагон: КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой
Важное
Пентагон: КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой
В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы
Важное
В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы
Башню Трампа закрыли на полчаса из-за акции в поддержку Олега Сенцова
Важное
Башню Трампа закрыли на полчаса из-за акции в поддержку Олега Сенцова
США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
Важное
США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев
Важное
В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев
В Испании выступили за отмену санкций против РФ
Важное
В Испании выступили за отмену санкций против РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?
Результаты

Интервью

Перейти
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Другие новости
RSS

USD 26.95 / 26.70

EUR 31.40 / 31.00

ВКонтакте Facebook Twitter YouTube Odnoklassniki Google+
 
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

Яндекс.Метрика