Украинка Свитолина одержала победу над первой ракеткой мира

Украинская спортсменка Элина Свитолина завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA по теннису в Сингапуре, громко "хлопнув дверью". При этом, так громко, что смогла задеть этой дверью первую теннисистку мира среди женщин, представительницу Румынии Симону Халеп, пишет NewsOne.
В стартовой партии первая ракетка Украины отдала румынской соперницев три гейма, а во второй - четыре - 6:3, 6:4.
Так, в пятницу, 27 октября, на территории Сингапура закончился групповой этап "Итогового турнира" WTA , призовой фонд которого составляет 7 миллионов долларов. В нем участвуют восемь лучших теннисисток мира в сезоне. Однако, с сегодняшнего дня сражение за главный приз смогут продолжить лишь четверо спортсменок: три Каролины - Возняцки (Дания), Гарсия (Франция) и Плишкова (Чехия) и американка Винус Уильямс.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 23 октября, первая ракетка Украины и одна из лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Счет личных встреч Свитолиной против Возняцки - 3:0 в пользу нашей спортсменки.