Украинка Свитолина одержала победу над первой ракеткой мира

MIGnews.com.ua

Украинская спортсменка Элина Свитолина завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA по теннису в Сингапуре, громко "хлопнув дверью". При этом, так громко, что смогла задеть этой дверью первую теннисистку мира среди женщин, представительницу Румынии Симону Халеп, пишет NewsOne .

В стартовой партии первая ракетка Украины отдала румынской соперницев три гейма, а во второй - четыре - 6:3, 6:4.

Так, в пятницу, 27 октября, на территории Сингапура закончился групповой этап "Итогового турнира" WTA , призовой фонд которого составляет 7 миллионов долларов. В нем участвуют восемь лучших теннисисток мира в сезоне. Однако, с сегодняшнего дня сражение за главный приз смогут продолжить лишь четверо спортсменок: три Каролины - Возняцки (Дания), Гарсия (Франция) и Плишкова (Чехия) и американка Винус Уильямс.