Суд избрал меру пресечения сыну Авакова и отпустил подозреваемого

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову в виде личного обязательства, передает РБК-Украина .

Известно, что суд обязал сына Авакова сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, а также являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

Сообщается, что и сторона обвинения, и сторона защиты остались недовольны решением суда.

Как сообщал MIGnews.com.uа, подозреваемый в растрате 14 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд МВД сын министра внутрнних дел Александр Аваков заявил, что дело против него является политически заангажированным.

Обвинение в зале Соломенского суда Киева заявило, что Александр Аваков, и его друг Литвин нашли подрядчиков для пошива рюкзаков в Google уже после того, как выиграли тендер.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину.