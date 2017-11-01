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Суд избрал меру пресечения сыну Авакова и отпустил подозреваемого
01.11.2017 21:52

Суд избрал меру пресечения сыну Авакова и отпустил подозреваемого

В среду, 1 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову в виде личного обязательства, передает РБК-Украина.

Известно, что суд обязал сына Авакова сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, а также являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

Сообщается, что и сторона обвинения, и сторона защиты остались недовольны решением суда.

Как сообщал MIGnews.com.uа, подозреваемый в растрате 14 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд МВД сын министра внутрнних дел Александр Аваков заявил, что дело против него является политически заангажированным.

Обвинение в зале Соломенского суда Киева заявило, что Александр Аваков, и его друг Литвин нашли подрядчиков для пошива рюкзаков в Google уже после того, как выиграли тендер.  

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину.  

Теги материала: суд, Аваков, сын, мера пресечения
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