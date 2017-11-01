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Муж Амины Окуевой опубликовал посмертное фото супруги
01.11.2017 20:26

Муж Амины Окуевой опубликовал посмертное фото супруги  Фоторепортаж

В среду, 1 ноября, супруг убитой активистки и участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев опубликовал в на своей странице в Facebook посмертное фото погибшей.  

"Просьба ко всем верующим молиться за Амину, сегодня мы ее похоронили", - написал Осмаев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы. 

Напомним, снимки расстрелянного автомобиля Адама Осмаева и Амины Окуевой появились в сети.

Военнослужащий Ротан Крымский, который и обнародовал эти фото на своей странице в Facebook, отметил, что стрельба по машине велась с правой стороны. Стреляли из автоматов Калашникова. По предварительным данным, в автомобиль попало около 10 пуль, шесть из них - в Амину.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - говорится в сообщении.

Теги материала: Окуева, смерть, ФОТО, супруга
Новости СМИ2
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