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ГМС отвергла прошение Саакашвили о предоставлении ему статуса беженца
01.11.2017 20:12

ГМС отвергла прошение Саакашвили о предоставлении ему статуса беженца  Фоторепортаж

В среду, 1 ноября, Государственная миграционная служба отвергла прошение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в предоставлении ему статуса беженца, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе заявили, что отказ связан с ненадлежащей подачей документов о прошении.

"11.09.2017 в 9:00 в канцелярию Главного управления ГМС во Львовской области неустановленной группой из 4-х человек (не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность) было оставлено заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени гражданина Саакашвили М. К заявлению были приобщены копия паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Также в ГМС подчеркнули, что Саакашвили игнорирует вопрос об урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента Украины о лишении его гражданства.

Теги материала: ГМС, Михаил Саакашвили, Украина, гражданство
Новости СМИ2
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