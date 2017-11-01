ГМС отвергла прошение Саакашвили о предоставлении ему статуса беженца

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, Государственная миграционная служба отвергла прошение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в предоставлении ему статуса беженца, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе заявили, что отказ связан с ненадлежащей подачей документов о прошении.

"11.09.2017 в 9:00 в канцелярию Главного управления ГМС во Львовской области неустановленной группой из 4-х человек (не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность) было оставлено заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени гражданина Саакашвили М. К заявлению были приобщены копия паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Также в ГМС подчеркнули, что Саакашвили игнорирует вопрос об урегулирования своего правового статуса в Украине.