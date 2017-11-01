Дэвид Бэкхем рассказал о феминизме в своей семье

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Знаменитый футболист и модель Дэвид Бекхэм рассказал о своем феминизме и воспитании детей в интервью изданию Irish Independent .

Бекхэм официально заявил, что относит себя к числу феминистов.

"Конечно я феминист. Я отстаиваю много принципов, которых нет у других", - заявляет футболист.

Бэкхем рассказал, что сам научился этому благодаря родителям, а позже - жене, которые рассказывали ему, как важно уважать и поддерживать женщин.

"Мне кажется, что этому меня учили почти каждый день. Каждый вечер перед сном я думал, насколько у меня прекрасная мама, какие замечательные моя бабушка и сестры. Сейчас у меня есть потрясающая дочь и я хочу, чтобы мои сыновья так же с уважением относились к сестре", - говорит спортсмен.

Спортсмен вместе с женой воспитывает в своих сыновьях Бруклине, Ромео и Крузе уважение к женщине.

"Эта атмосфера [уважения] всегда присутствует в доме. Вместе с Викторией мы с раннего возраста объясняем детям, как правильно относиться к мужчине и женщине на равных", - рассказывает футболист.

По мнению Бекхэма, уважение - одно из главных качеств человека в любой сфере: жизни, работе и бизнесе.