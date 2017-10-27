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Трамп рассказал, почему он не курит и не употребляет алкоголь
27.10.2017 16:55

Трамп рассказал, почему он не курит и не употребляет алкоголь  Фоторепортаж

В рамках брифинга относительно войны населения Соединенных Штатов Америки с опиоидной эпидемией президент Дональд Трамп назвал причину того, что он совершенно не употребляет алкогольные напитки и наркотики, слова президента США цитирует DailyMail.

Так, во время ответа на очередной вопрос президент рассказал, что его брат Фред на протяжении длительного времени страдал от алкогольной зависимости и умер, не дожив до 44 лет в 1981 году.

"Он был отличным парнем, лучшей личностью, чем я, но у него была проблема с алкоголем. Он был сильным парнем, но это очень жесткая вещь, которую он переживал. Но я сумел уйти от этого благодаря Фреду", - вспомнил президент.

Он отметил, что брат постоянно советовал ему не начинать курить и пить.

"И по сей день я никогда не пил и не жажду этого. Мне это не интересно. Также я никогда не курил", - подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что в рамках своей предвыборной кампании в 2016 году, Дональд Трамп сделал борьбу с опиоидной эпидемией ключевым аспектом кампании, наравне с борьбой с миграцией. Именно тогда он впервые рассказал, что знаком с проблемами алко- и наркозависимости.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший сделал коллаж в стиле американского издания Time, на котором его отец изображен в роли супергероя. Изображение супергероя-Трампа было обнародовано на странице сына в социальной сети Instagram.  

Теги материала: Дональд Трамп, Трамп, США, зависимость, алкоголь, смерть
Новости СМИ2
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