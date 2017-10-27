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Синоптики предупредили украинцев о метелях и мокром снеге
27.10.2017 15:24

Синоптики предупредили украинцев о метелях и мокром снеге

На территории Украины на период с 29 по 30 октября объявлено штормовое предупреждение вследствие осложнения погодных условий, сообщает Украинский гидрометцентр на официальном сайте.

"В результате влияния активного циклона 29-30 октября в ожидаются сложные погодные условия: усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем ​​29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/с", - говорится в сообщении украинских синоптиков.

В Укргидрометцентре также отметили, что 29 октября в западных регионах Украины также ожидаются сильные дожди, а в понедельник, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в западной Украине возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 градусов тепла по Цельсию.

В Карпатах в этот период выпадет мокрый снег, метели, наибольшие осадки 29 октября, ветер достигнет скорости 19-24 м/с, порывы 40 м/с, температура опустится днем до 0-5 градусов ниже ноля.

Что касается столицы Украины, то 30 октября стоит ожидать усложнения погоды, ветер достигнет 17-22 м/с, временами будет идти дожди, переходящий в мокрый снег, температура воздуха охладится до 1-6 градусов Цельсия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 октября, на территорию Великобритании обрушился шторм большой мощности "Брайан", вследствие чего местные синоптики предупредили население об угрозе подтоплений. По информации местных СМИ, предварительно,  в субботу утром были зафиксированы порывы ветра, которые достигали скорости 112 километров в час. 

Теги материала: погода, мокрый снег, Украина, снег, дождь
Новости СМИ2
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