Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд

Известный продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн, на так давно оказавшийся в центре громкого сексуального скандала по делу домогательств к женщинам, подал иск в суд в отношении компании TWC, которую сам и основал, пишет TMZ.
Согласно информации, предоставленной изданием, продюсер хочет одержать доступ к записям, которые могут быть использованы им для защиты своего имени и имени компании в случае исков со стороны женщин.
Так, Вайнштейн требует открыть архив со всеми электронными письмами, высланными с его учетной записи. По его заявлению, эти файлы способны предотвратить выплаты по "необоснованным требованиям".
Стоит отметить, что именно Харви - это основной акционер компании TWC, следовательно, средства, которые нужно будет возместить во время урегулирования ситуации, будут, по сути, его личными деньгами.
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшая помощница киномагната Харви Вайнштейна Мими Халеи - еще одна жертва, которая решила заговорить поэтому собрала пресс-конференцию, во время которой рассказала о пережитом 11 лет назад насилии. По словам Халеи, она чувствовала себя униженной и была подавлена.