Харви Вайнштейн подал на свою компанию в суд

MIGnews.com.ua

Известный продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн, на так давно оказавшийся в центре громкого сексуального скандала по делу домогательств к женщинам, подал иск в суд в отношении компании TWC, которую сам и основал, пишет TMZ .

Согласно информации, предоставленной изданием, продюсер хочет одержать доступ к записям, которые могут быть использованы им для защиты своего имени и имени компании в случае исков со стороны женщин.

Так, Вайнштейн требует открыть архив со всеми электронными письмами, высланными с его учетной записи. По его заявлению, эти файлы способны предотвратить выплаты по "необоснованным требованиям".

Стоит отметить, что именно Харви - это основной акционер компании TWC, следовательно, средства, которые нужно будет возместить во время урегулирования ситуации, будут, по сути, его личными деньгами.