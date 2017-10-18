Кабмин выделил 40 млн грн для молодых учеченых

MIGnews.com.ua

В среду, 18 июня, кабинет министров Украины выделил 40 млн гривен на финансирование работ молодых ученых, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Внедряем Новую украинскую школу, создали 17 тысяч мест в детсадах. Выделили 40 млн на финансирование работ молодых ученых", - сообщил Гройсман.

В частности, с 1 сентября 2017 года функционируют как опорные 441 школа и 887 их филиалов. Также обеспечено государственное финансирование инклюзивного обучения за счет субвенций.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство на 2018 год закладывает на "Доступные лекарства" один миллиард гривен.

При этом он подчеркнул, что в Украине 6,5 миллиона человек получили рецепты на бесплатные лекарства.