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Олимпийская чемпионка призналась, что врач сборной насиловал ее с 13 лет
18.10.2017 16:23

Олимпийская чемпионка призналась, что врач сборной насиловал ее с 13 лет

В США олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Маккайла Марони заявила о сексуальном насилии со стороны бывшего врача американской сборной Ларри Нассара, передает УНИАН.

Известно, что 21-летняя экс-спортсменка написала об этом в Twitter, поддержав движение #MeToo, которое вдохновило женщин признаться, что они были жертвами сексуальных домогательств после скандала с участием Харви Вайнштейна.

Девушка призналась, что впервые сексуальное насилие случилось, когда ей было 13 лет. И продолжалось 7 лет, пока она не завершила карьеру.

По словам спортсменки, Нассар говорил, что она "получает необходимое медицинское лечение, которое он практикует на своих пациентах более 30 лет". К "лечению" Нассар прибегал и перед тем, как Марони выиграла олимпийское "золото" и "серебро" Лондона.

Теперь врач находится в тюрьме в Мичигане после признания себя виновным в хранении детской порнографии в июле. Он ожидает судебного разбирательствоа по отдельным обвинениям в уголовном сексуальном поведении, в котором его обвиняют свыше 125 женщин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об "унизительном" и "разрушительном" опыте в начале карьеры.

Теги материала: насилие, олимпийцы, признание, гимнастка
Новости СМИ2
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