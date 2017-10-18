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Пользователей сети шокировал ролик о тысячах беженцев-рохиджа на пути в Бангладеш
18.10.2017 14:16

Пользователей сети шокировал ролик о тысячах беженцев-рохиджа на пути в Бангладеш  Видеорепортаж

В сети появилось снятое дроном шокирующее видео массового движения беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. Соответствующий ролик появился на странице Al Jazeera в Twitter.

"Дрон зафиксировал массовое движение беженцев народа рохинджа в Бангладеш", - говорится в заметке.

 

На видео можно заметить, как тысячи людей идут, собрав последние деньги, чтобы пересечь реку. Иногда приходится идти несколько дней, чтобы достигнуть цели.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Бангладеш дикий слон затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, который находится рядом с границей Бангладеш и Мьянмы. 

Теги материала: беженцы, Бангладеш, видео, дрон
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