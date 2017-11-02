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В Одессе полицейские нашли у военнослужащего 23 пакетика с марихуаной
02.11.2017 12:51

В Одессе полицейские нашли у военнослужащего 23 пакетика с марихуаной

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе военнослужащего с наркотиками. об этом сообщили в в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По полученным данным, у военного обнаружили и изъяли 23 пакетика с марихуаной и 7 свертков с амфетамином.

"Злоумышленник объяснил, что он - действующий военнослужащий и несет службу в воинской части, расположенной в одном из сел района и приобрел наркотические средства для собственного употребления", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данному факту открыли уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя городского головы Вышгорода задержали за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Теги материала: Одесса, военнослужащий, наркотики
Новости СМИ2
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