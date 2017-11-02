В Афганистане подорвали цистерну: 15 погибших, 27 раненых

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, в Афганистане к северо-западу от Кабула подорвали цистерны с топливом, в результате чего погибли не менее 15 человек, еще 27 пострадали, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

Известно, что инцидент произошел в Чарикаре, к северо-западу от Кабула. По данным чиновников, заложенная бомба взорвала две цистерны с топливом, в результате чего был также уничтожен рядом стоящий автобус с пассажирами.

По словам пресс-секретаря местного губернатора Вахеда Шахкара, на данный момент известно о не менее 15 погибших и 27 пострадавших.

На данный момент ни одна из террористических организация не взяла ответственность за нападение.