В результате стрельбы в Колорадо погибло трое человек

В американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart, трое человек погибло, сообщила полиция города в Twitter.
"У Walmart только что произошла стрельба, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", - говорится в сообщении.
Примерно через час полиция уточнила, что стрельба больше не ведется и правоохранители изучают место преступления.
В результате стрельбы погибли три человека. "В настоящее время никто до сих пор не находится под стражей. К сожалению, женщина, госпитализированная с ранением, также скончалась. Подтверждено трое погибших", - говорится в сообщении.
Также известно, что два человека погибли на месте происшествия. Задержать преступника на месте инцидента не удалось, правоохранители ведут его поиски.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террорист, который наехал на толпу людей и устроил стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке, оказался водителем сервиса такси Uber.