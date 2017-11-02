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В результате стрельбы в Колорадо погибло трое человек
02.11.2017 09:21

В результате стрельбы в Колорадо погибло трое человек

В американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart, трое человек погибло, сообщила полиция города в Twitter.

"У Walmart только что произошла стрельба, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", - говорится в сообщении.

Примерно через час полиция уточнила, что стрельба больше не ведется и правоохранители изучают место преступления.

В результате стрельбы погибли три человека. "В настоящее время никто до сих пор не находится под стражей. К сожалению, женщина, госпитализированная с ранением, также скончалась. Подтверждено трое погибших", - говорится в сообщении.

Также известно, что два человека погибли на месте происшествия. Задержать преступника на месте инцидента не удалось, правоохранители ведут его поиски.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террорист, который наехал на толпу людей и устроил стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке, оказался водителем сервиса такси Uber.

Теги материала: стрельба, Колорадо, супермаркет, США
Новости СМИ2
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