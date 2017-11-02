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Штаб АТО: Из-за атаки боевиков погиб подин украинский военный, еще двое ранены
02.11.2017 08:40

Штаб АТО: Из-за атаки боевиков погиб подин украинский военный, еще двое ранены

За среду, 1 ноября, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), один украинский военный погиб, подорвавшись на взрывчатке возле Марьинки, один ранен, еще один защитник получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что вооруженные силы Украины 13 раз открывали огонь в ответ. Во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении.

Известно, что вечером боевики 4 раза обстреляли наши позиции возле Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра. Бойцы АТО симметрично отвечали врагу.

На Приморском направлении вечером боевики почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле Старогнатовки.

На Донецком направлении "горячей точкой" по-прежнему остается Авдеевская промзона. Здесь вечером противник несколько часов бил из различных видов гранатометов по нашим позициям. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали и защитники Луганского и Майорска.
 

Теги материала: военный, гибель, АТО, ВСУ
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