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На Донбассе погиб офицер Нацгвардии
01.11.2017 17:59

На Донбассе погиб офицер Нацгвардии

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате подрыва на мине погиб офицер Национальной гвардии Украины Сергей Сиротенко. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

По полученным данным, трагедия произошла в среду, 1 ноября, около 11:30.

"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один боец получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что Сергей Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года он находился на военной службе по контракту.

"Командование и личный состав Национальной гвардии скорбуте и выражают искренние соболезнования близким героя", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО близ Опытного. В результате обстрела погиб один украинский боец, еще один был ранен.

Теги материала: Донбасс, АТО, Нацгвардия, военнослужащий, смерть
Новости СМИ2
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