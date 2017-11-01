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В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца
01.11.2017 16:49

В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца

В Запорожье военнослужащий-контрактник во время чистки оружия случайно застрелил своего коллегу, пишет УНН.

По полученным данным, инцидент произошел в воинской части №3029 в понедельник, 30 октября, около 15:00.

"21-летний контрактник из Волынской области во время смены дежурства, перезаряжая оружие, случайно застрелил сослуживца из Киевской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что погибшему бойцу было 23 года.

По факту происшествия проводится служебная проверка. Солдата, совершившего выстрел, задержали.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ребенок в одном из городов Винницкой области случайно выстрелил в голову своему 10-летнему другу, играя с пневматическим оружием.

Теги материала: Запорожье, воинская часть, стрельба, военнослужащие, смерть
Новости СМИ2
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