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В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы
27.10.2017 17:34

В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы  Фоторепортаж

На территории Польши в пятницу, 27 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, вследствие чего скончались двое жителей Украины, а еще пятеро человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

"На 11 национальной дороге вблизи Гливице бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", - сообщает издание.

Подчеркивается, что погибших и пострадавших из автомобилей пришлось извлекать сотрудникам спасательной службы. На месте аварии скончались водитель и один пассажир, еще пятеро человек были доставлены в реанимационное отделение ближайшей клиники, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Венесуэле. В результате аварии погибли девять человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. 

Теги материала: ДТП, авария, происшествие, смерть, польша
Новости СМИ2
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