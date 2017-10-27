В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы

MIGnews.com.ua

На территории Польши в пятницу, 27 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, вследствие чего скончались двое жителей Украины, а еще пятеро человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

"На 11 национальной дороге вблизи Гливице бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", - сообщает издание.

Подчеркивается, что погибших и пострадавших из автомобилей пришлось извлекать сотрудникам спасательной службы. На месте аварии скончались водитель и один пассажир, еще пятеро человек были доставлены в реанимационное отделение ближайшей клиники, их состояние оценивается как тяжелое.