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Хуг: За неделю на Донбассе режим прекращения огня нарушили более 3 тысяч раз
27.10.2017 14:59

Хуг: За неделю на Донбассе режим прекращения огня нарушили более 3 тысяч раз

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе свыше 3 тысяч случаев нарушения прекращения огня в течение недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала 3 286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязались больше не совершать таких нарушений", - заявил Хуг.

Он также рассказал, что наблюдатели на прошлой неделе 86 раз зафиксировала вооружение, которое было расположено с нарушениями линий отвода. В частности, 32 подобных случая были зафиксированы на подконтрольных Украины территориях и 54 - в оккупированных районах. Кроме того, наблюдатели фиксировали наличие мин вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во время мониторинга 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под оккупированным Миусинском Луганской области. 

Теги материала: ОБСЕ, Хуг, Донбасс, АТО, режим тишины, обстрелы
Новости СМИ2
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