СБУ: Заммэра Вышгорода попался на сбыте наркотиков

Заместителя городского головы Вышгорода задержали за незаконное хранение и распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По полученным данным, чиновника также подозревают в хищении бюджетных средств.
"Чиновник совместно со служащими городского совета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра", - сообщили в спецслужбе.
В частности, правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах вносились завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов.
Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что работники спецслужбы провели в рамках этого дела обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дел и изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами. Кроме того, у заместителя мэра нашли наркотики.
"В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану. Ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков", - отметили в СБУ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жительница города Пятихатки Днепропетровской области хранила в своем доме 1,5 килограмма марихуаны, расфасованной в десять слип-пакетов.