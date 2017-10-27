Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и "Грады" боевиков

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во время мониторинга 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под оккупированным Миусинском Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По полученным данным, беспилотник наблюдателей зафиксировал, что 23 октября РСЗО неустановленного типа. Они находились в 6 км к юго-востоку от временно оккупированного Миусинска и в 62 км к юго-западу от Луганска.

В СММ подчеркнули, что местонахождение вооружения является нарушением соответствующих линий отвода.

Также сообщается, что к юго-востоку от Миусинска.находились 22 гаубицы (10 самоходных и 12 буксируемых, - ред.), 19 танков неустановленного типа и почти 100 бронированных машин военного типа примерно в 6 км к юго-востоку от Миусинска.

"25 октября команда СММ видела три танка, один Т-64 и два Т-72, на грузовых платформах, которые следовали в северном направлении в Луганске. Наблюдатели отметили, что грузовые платформы везли танки на станцию технического обслуживания, расположенную через дорогу от центрального автовокзала", - отметили в ОБСЕ.