В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Венесуэле, сообщает издание El Universal.
В результате аварии погибли девять человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Стоит отметить, что ДТП произошло в городе Калабосо штат Гуарико.
На месте аварии работали местные пожарные бригады. Также там присутствовали представители Боливарианской национальной милиции Венесуэлы.
В настоящее время причина аварии остается неизвестной.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Эталон" сообщением "Херсон-Киев" и автомобиля "АЗЛК-2140" произошло в Николаевской области. В результате аварии один человек погиб.