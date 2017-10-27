Во Львовской области на шахте произошло обрушение: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате обвала породы на шахте во Львовской области. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Facebook.
"Опасное событие. 26 октября в 23:35 в селе Селец Сокальского района на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на глубине 830 м разведывательного штрека при укрепление в результате обвала породы были травмированы трое работников (все жители села Селец)", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Они были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что на оккупированном Донбассе были затоплены 18 шахт.