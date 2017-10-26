У берегов Норвегии потерпел крушение российский вертолет

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, у берегов норвежского острова Шпицберген упал в море российский вертолет, сообщает Корреспондент .

По предварительным данным, вертолет с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена. Воздушное судно упало в двух-трех километрах от берега.

Стоит отметить, что вертолет мог перевозить сотрудников компании Арктикуголь.

На данный момент судьба членов экипажа неизвестна. Спасением занимаются норвежские экстренные службы.