Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкине из минометов, гранатометов и пулеметов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции близ поселка Широкино из 82-мм минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Также в штабе проинформировали о том, что на луганском направлении, в районе Троицкого, противник выпустили не менее 20 мин калибра 82-мм.

"Возле Попасной стреляли из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, Песков и Троицкого.

"С полуночи боевики нарушали режим прекращения огня девять раз. Украинские военные четыре раза огнем подавляли активность противника", - подчеркнули в штабе.