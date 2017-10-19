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В ущелье Ниагарского водопада упал ребенок
19.10.2017 08:53

В ущелье Ниагарского водопада упал ребенок

А среду, 18 октября,10-летний ребенок упал с 30-метровой высоты в ущелье Ниагарского водопада и смог выжить, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что инцидент случился в районе участка Ниагарского водопада под названием Подкова на территории канадской провинции Онтарио.

Дежурившие поблизости спасатели сумели быстро отыскать мальчика и доставить его в больницу.

Мать фотографировала своего 10-летнего сына, сидящего на огораживающих смотровую площадку перилах, когда ребенок потерял равновесие и сорвался с 30-метровой высоты.

Врачи диагностировали у пациента многочисленные травмы. На данный момент пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во Франции 29 человек пострадало из-за падения с трибуны.

 

Теги материала: Ниагара, водопад, падение, Канада
Новости СМИ2
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