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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 53 раз нарушили перемирие
19.10.2017 08:34

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 53 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие, в результате чего трое украинских воинов были ранены. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82 миллиметра и различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем оккупантов оказались позиции ВСУ возле Луганского, Майорска, Каменки. А возле Песок в результате обстрела украинского опорного пункта с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец. А в полночь оккупанты выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому. 

На Луганском направлении боевики дважды применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. А из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.

На Мариупольском направлении  пророссийские наемники били из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А крупнокалиберный пулемет применяли на окраинах Старогнатовки.

 

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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