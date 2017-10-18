ОБСЕ: За последнюю неделю ситуации нарушения режима прекращения огня на Донбассе увеличились на 5%

MIGnews.com.ua

В среду, 18 октября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что в течение последней недели число нарушений режима прекращения огня в зоне АТО на Донбассе увеличилось на 5%. Об этом сообщает БЕЛТА .

По словам Сайдика, в преддверии наступления холодного периода особо важным в деятельности трехсторонней контактной группы становится обеспечение необходимых условий жизни для гражданского населения.

"Это бесперебойное электро- и водоснабжение, возможность беспрепятственного перемещения через линию соприкосновения и, безусловно, защита гражданского населения в условиях конфликта. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что, к сожалению, число нарушений режима прекращения огня увеличилось за последнюю неделю на 5%", - заявил Сайдик.

Он также отметил, что именно об этом вела сегодня дискуссию подгруппа по безопасности. Кроме этого, Сайдик призвал стороны к скорейшему разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, что предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Также, по его мнению, экономическая рабочая группа вновь сконцентрировалась на вопросах водоснабжения. В частности, речь шла о возможности упрощения процедуры расчетов за воду в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.