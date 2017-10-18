Митинг под Радой: полиция пошла на штурм, митингующие разбирают брусчатку

MIGnews.com.ua

В среду вечером, 18 октября, неизвестные в масках начали разбирать брусчатку на месте акции протеста под Верховной Радой Украины, пишет УНИАН .

Сообщается, что не все активисты поддерживают подобные действия и называют происходящее провокацией.

Помимо этого есть информация о том, что сотрудники правоохранительных органов попытались штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. Силовики начали наступление со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Люди начали от них отбиваться, в ответ был применен слезоточивый газ. В результате пострадал народный депутат Украины Егор Соболев.

После этого полиция отступила на территорию площади Конституции.

Стоит отметить, что на момент штурма большинство активистов как раз находились на углу Грушевского и Липской. Оттуда люди собирались идти к Администрации президента Украины.

В настоящее время ситуация по Радой стабилизировалась. Активисты опасаются, что полиция пойдет на еще один штурм.