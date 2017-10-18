Митинг под Радой: правоохранители изъяли арсенал боеприпасов

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Киеве арсенал боеприпасов, которые должны были использовать во время акции протеста у здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook .

"Вчера сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ в ходе санкционированного судом обыска в одном из гаражей в Соломенском районе Киева изъяли арсенал: гранаты, боеприпасы, взрывное устройство, автомат, которые планировалось использовать одним из "митингующих" под Верховной Радой", - отметил Аброськин.

При этом он подчеркнул, что "проплаченному митингующему за 1000 гривен в день" в скором времени сообщат о подозрении.

По словам Аброськина, это не последняя попытка дестабилизировать ситуацию в стране, однако правоохранители к этому готовы.