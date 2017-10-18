Главная - Происшествия
Митинг под Радой: правоохранители изъяли арсенал боеприпасов
18.10.2017 16:42

Митинг под Радой: правоохранители изъяли арсенал боеприпасов  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Киеве арсенал боеприпасов, которые должны были использовать во время акции протеста у здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook .

"Вчера сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ в ходе санкционированного судом обыска в одном из гаражей в Соломенском районе Киева изъяли арсенал: гранаты, боеприпасы, взрывное устройство, автомат, которые планировалось использовать одним из "митингующих" под Верховной Радой", - отметил Аброськин.

При этом он подчеркнул, что "проплаченному митингующему за 1000 гривен в день" в скором времени сообщат о подозрении.

По словам Аброськина, это не последняя попытка дестабилизировать ситуацию в стране, однако правоохранители к этому готовы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальная полиция открыла три уголовных производства по факту событий под Верховной Радой Украины.

Теги материала: Вячеслав Аброськин, Киев, акция протеста, боеприпасы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [24] всего оценили 6

[24] всего оценили 6

Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Митинг под Радой: полиция пошла на штурм, митингующие разбирают брусчатку
Важное
Митинг под Радой: полиция пошла на штурм, митингующие разбирают брусчатку
Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства
Важное
Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства
На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП
Важное
На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП
Во время акций протеста в Киеве пострадали двое правоохранителей
Важное
Во время акций протеста в Киеве пострадали двое правоохранителей
Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт
Важное
Митинг в центре Киева: между правоохранителями и активистами произошел конфликт
На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили расстрату 60 тысяч гривен
Важное
На военных арсеналах в Черкасской области обнаружили расстрату 60 тысяч гривен

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?
Результаты

Интервью

Перейти
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Другие новости
RSS

USD 26.80 / 26.45

EUR 31.60 / 31.10

ВКонтакте Facebook Twitter YouTube Odnoklassniki Google+
 
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

Яндекс.Метрика