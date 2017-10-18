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Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства
18.10.2017 14:35

Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства

Национальная полиция открыла три уголовных производства по факту событий под Верховной Радой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"В настоящее время по фактам происшествий начаты 3 уголовных производства по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 186 (Грабеж) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в среду, 18 октября, правоохранители не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.

Полиция продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок, - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на акции протеста под Верховной Радой Украины собрались два типа людей - жаждущие перемен и желающие заполучить власть.

Теги материала: Киев, Верховная Рада, акция протеста, уголовное производство
Новости СМИ2
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