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В Харьковской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита: пострадали дети
18.10.2017 13:43

В Харьковской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита: пострадали дети

В Харьковской области зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По полученным данным, в поселке Андреевка Балаклейского района было зарегистрировано семь случаев инфекционных заболеваний. При этом, среди заболевших есть двое детей. Предварительный диагноз - вирусный гепатит.

Стоит отметить, что всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы Балаклеи. Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Для выявления источника возможного заражения взяты пробы питьевой воды. За людьми, с которыми контактировали заболевшие, установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах и организованном коллективе, который посещают заболевшие", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в одной из школ на территории Прикарпатья в селе Шешоры Косовского района врачи зафиксировали массовое заболевание корью, которой заразились двенадцать человек.

Теги материала: Харьков, гепатит, госпитализация, заболевание, дети
Новости СМИ2
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