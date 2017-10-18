В Харьковской области зафиксировали вспышку вирусного гепатита: пострадали дети

MIGnews.com.ua

В Харьковской области зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По полученным данным, в поселке Андреевка Балаклейского района было зарегистрировано семь случаев инфекционных заболеваний. При этом, среди заболевших есть двое детей. Предварительный диагноз - вирусный гепатит.

Стоит отметить, что всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы Балаклеи. Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Для выявления источника возможного заражения взяты пробы питьевой воды. За людьми, с которыми контактировали заболевшие, установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах и организованном коллективе, который посещают заболевшие", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия.