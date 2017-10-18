Боевики из минометов обстреляли Марьинку

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Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из минометов Марьинку Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По полученным данным, обстрел был произведен во вторник вечером, 17 октября, около 18:00.

"Полицейские продолжают проводить осмотр мест происшествия. Зафиксировано три поврежденных дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обстрел продолжался в течение часа. Правоохранители уже задокументировали три факта повреждения жилых домов, которые находятся на улицах Октябрьская и Тельмана. Все факты квалифицированы по ч.2 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.