В оккупированном Крыму обвинили Украину в подрыве газопровода

MIGnews.com.ua

Газопровод в Крыму подорвали украинские диверсанты. Такое заявление сделал самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет РБК-Украина.

"Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно. Мы в таком тренде живем последние три года и думаю, что еще какой-то период будем жить, пока руководить украинским государством будут такие люди как Порошенко и та компания, которая там у власти", - заявил Аксенов.

При этом он подчеркнул, что "на 100% уверен" - диверсию совершили "приезжие из соседнего государства".