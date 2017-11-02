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Украинцы смогут летать в ОАЭ без виз
02.11.2017 11:22

Украинцы смогут летать в ОАЭ без виз

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Согласно сообщению, обнародованному спикером на своей странице в Facebook, президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий меморандум по итогам переговоров с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

"Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев" , - отметил Цеголко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Теги материала: Украина, ОАЭ, безвизовый режим
Новости СМИ2
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