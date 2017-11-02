Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии

MIGnews.com.ua

В Украине стартовал процесс монетизации - денежная компенсация сэкономленных субсидий, которая составит около 700 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала NewsOne .

По полученным данным, все списки на компенсацию уже сформированы, и с четверга, 2 ноября, начнется постепенная выплата денег.

"Это одноразовая выплата и она связана с тем, что, к сожалению, из-за того, что нам предприятия-поставщики услуг не могут сообщать о ежемесячных экономиях людей. Да и вообще, в Украине не существует нормальной 100%-й системы учета тепла, газа и так далее. Поэтому этот процесс происходит в конце отопительного сезона, когда подводятся итоги", - пояснил Розенко.

При этом он подчеркнул, что около трех тысяч украинцев так и не получили в октябре обещанных доплат.

"Это абсолютно техническое дело. Речь идет о тех людях, у которых не происходил процесс осовременивания, люди, которые уже получили соответствующие пенсионные выплаты и размер их компенсаций составлял небольшую сумму денег - 5-20 гривен. Проблем здесь никаких нет, они получат деньги за два месяца", - заявил вице-премьер.