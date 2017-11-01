НАПК обвинило в коррупции главу НАБУ Сытника

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции составило против главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника протокол о коррупции. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

По полученным данным, документ составили из-за конфликта интересов и непредоставления информации по требованию НАПК. В частности, правонарушение заключается в том, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку, который осуществлял представительство его интересов как физического лица в суде, задействовав государственный ресурс в личных целях.

"Также Сытник отказался предоставить НАПК соответствующую информацию и документы для проверки , что является нарушением требований антикоррупционного законодательства", - отметил Иванов.